‘Não bate’, diz Piovezan sobre resultado prévio do Censo em Santa Bárbara

Prefeito diz estar preocupado que a possível distorção seja prejudicial à gestão - Foto: Arquivo Liberal

O prefeito Rafael Piovezan (MDB) criticou o resultado prévio do Censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em Santa Bárbara d’Oeste. Em entrevista à rádio mantida pela prefeitura, na manhã desta sexta-feira, ele afirma “não ser possível” que o município tenha tido um crescimento tão pequeno desde o último levantamento, em 2010, e voltou a dizer que a cidade já teria passado dos 200 mil habitantes.

Dados preliminares divulgados pelo IBGE, na semana passada, apontaram que Santa Bárbara tem 183 mil habitantes, apenas três mil a mais do que o contabilizado em 2010 e 12 mil a menos do que a estimativa feita pelo instituto em 2021 – para o órgão, Santa Bárbara teria cerca de 195 mil habitantes na época.

Este crescimento baixo e a diferença em relação à estimativa têm feito surgir na cidade uma mobilização para contestar o levantamento, como o LIBERAL mostrou nesta semana, já que o dado populacional costuma ser referência para repasses de recursos e definições de estratégias de gestão pública.

Durante o programa da rádio da prefeitura, nesta sexta, Rafael argumentou que a conta da população barbarense “não bate” se comparada com a evolução em cidades vizinhas.

De fato, Santa Bárbara teve um aumento na população bem abaixo do visto pela região. Se comparado o número de habitantes contabilizados no Censo de 2010 em relação à prévia do Censo atual, o município registrou uma evolução de apenas 1,9%. Em Americana, Nova Odessa, Hortolândia e Sumaré, as altas variaram entre 15% e 28%.

“Acho meio inverossímil você imaginar que uma cidade como Americana, em 12 anos, cresceu 30 mil habitantes, e Santa Bárbara, três mil. São cidades ao lado, conurbadas, em que há similaridades”, comentou.

Piovezan afirmou que estimaria 207 mil habitantes no município. Ele, que é biólogo e disse ter experiência em pesquisas casa a casa, diz considerar estatísticas da cidade que ajudariam a mostrar a evolução populacional de maneira indireta. Uma delas seria o número de mortes em decorrência da Covid-19 – são 918, número próximo a Americana, que tem 1.011 óbitos e cerca de 50 mil habitantes a mais.

O prefeito diz estar preocupado que a eventual distorção nos dados populacionais atrapalhe na gestão do município. Como exemplo, voltou a citar a Covid-19, cuja distribuição de vacinas tem relação com a população, e afirmou que pretende buscar diálogo em âmbito estadual e federal sobre a questão.

“Não é do desejo do prefeito que a cidade tenha mais de 200 mil habitantes. É pelo fato de a cidade ser representada de maneira correta”, comentou. Ao LIBERAL, nesta semana, o coordenador do Censo na região, Elioenai Neves defendeu que o levantamento é embasado e possui uma metodologia que é feita por pessoas capacitadas.

Apesar de ser um dado preliminar, a prévia do Censo não costuma destoar do resultado consolidado. Em 2010, a variação foi de até 6,2 mil habitantes, registrada em Hortolândia. Portanto, ainda assim, Santa Bárbara estaria muito distante dos 200 mil habitantes. A previsão é de que os números finais do Censo sejam divulgados no próximo mês. Até agora na região, mais de 70% do recenseamento já foi concluído.