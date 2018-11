Mutirão da saúde registra mais de 12 mil atendimentos

Foto: Prefeitura de S. Barbara - Divulgação.JPG

Um dia inteiramente dedicado ao acolhimento e orientações gratuitas sobre Saúde. O evento “S. Bárbara Saúde 200”, promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, no sábado (24) foi um sucesso com mais de 12 mil atendimentos realizados. A iniciativa ocorreu ao lado do Novo Terminal Urbano, no prolongamento da Rua João XXIII, no Centro, onde uma ampla estrutura foi montada para atender ao cidadão. Segundo balanço da Secretaria de Saúde, mais de 2 mil pessoas passaram pelo local.

Todas as pessoas atendidas saíram com uma ficha de encaminhamento, facilitando o agendamento e já passando por algumas consultas e exames. “Gostaria de agradecer a confiança do prefeito Denis Andia que propicia todas as condições para que ações como essa aconteçam na nossa cidade e a todos os profissionais que fizeram parte do evento, pois sem eles nada disso teria sido possível. E também aos nossos parceiros e apoiadores que abraçaram a ideia e contribuíram para o êxito da iniciativa”, frisou a secretária de Saúde, Lucimeire Cristina Coelho Rocha.

Entre os profissionais médicos que atenderam estavam urologista, vascular, dermatologista, neurologista, cardiologista, oftalmologista, endocrinologista, ortopedista, cirurgia geral (cabeça e pescoço), otorrinolaringologista, gastroenterologista, pneumologista, pediatra, ginecologista e urgência e emergência.

“Esse evento especial de Saúde em alusão aos 200 anos da nossa cidade foi planejado com muito cuidado e carinho, como o cidadão barbarense merece. Ficamos extremamente satisfeitos com o resultado, principalmente pela receptividade das pessoas, inclusive de municípios vizinhos, que vieram prestigiar o evento e conhecer toda a estrutura de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste. Em uma avaliação preliminar, realizada pelo setor de Ouvidoria SUS no sábado, identificamos 97% de aprovação à iniciativa”, destacou a secretária. Foto: Prefeitura de S. Bárbara - Divulgação.JPG

A iniciativa contou ainda com orientações de Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Enfermagem, Auriculoterapia, Saúde Mental, Saúde Bucal, AMDIC / DSTs, CCZ/ Combate à Dengue, Vigilância Sanitária, Assistência Farmacêutica, Planejamento Familiar, Saúde da Mulher, Vigilância Epidemiológica (vacinação para jovens e adultos), Grupo de Atividade Física, Saúde sem Tabaco, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Associação dos Diabéticos, Alcoólicos Anônimos, Quick Massage e Comusa. O toque de descontração e humor ficou por conta dos integrantes da oficina Anjos do Riso, que interagiram com os profissionais e população durante todo o evento.

O “S.Bárbara Saúde 200” teve apoio do Hospital Santa Bárbara, Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic, Faculdade Anhanguera, FAM, Faculdade Politec, ETEC, Maestro Sistemas Públicos, Nefrocare – Soluções para Saúde Renal, PSE – Serviços Médicos, Viação Oliveira, Bella Pane, Laboratório Unimed, Associação dos Diabéticos, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Alcoólicos Anônimos, Editora Amigos da Natureza, Jimmy Urbanismo, Supermercado Pague Menos, Desktop Internet, Anjos do Riso e Comusa (Conselho Municipal de Saúde).

Com informações da assessoria de imprensa de Santa Bárbara d’Oeste.