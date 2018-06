Mulheres são roubadas enquanto faziam evangelização no Distrito Industrial

Duas mulheres foram roubadas no Distrito Industrial de Santa Bárbara d’Oeste enquanto faziam trabalho de evangelização. O ladrão estava com uma faca e fugiu levando as bolsas das vítimas. O caso foi registrado no Plantão Policial e ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, as duas mulheres – uma aposentada de 68 anos e uma professora de 50 anos – estavam realizando evangelização quando foram abordadas por um homem alto que portava uma faca. Ele fugiu levando as bolsas das duas, que continham óculos de grau e os celulares delas.

O caso foi registrado no sábado e o homem não foi localizado até a publicação desta reportagem.