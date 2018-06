Mulher tem R$ 32 mil roubados por bandidos no Jardim Adélia

Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

Uma ajudante de motorista de 39 anos teve R$ 32 mil em espécie roubados na noite desta quinta-feira (7) no bairro Jardim Adélia, em Santa Bárbara d’Oeste. O dinheiro seria utilizado para o pagamento de funcionários, segundo relato da vítima à Polícia Civil. A dupla de criminosos que cometeu o crime aparentemente estava armada com revólveres, de acordo com a ajudante, e conseguiu fugir para um canavial.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 19h a ajudante de motorista estava estacionando seu carro em casa, na Estrada dos Lírios, quando foi abordada pelos assaltantes. Eles entraram no veículo e a obrigaram a dirigir por cerca de 100 metros. Um dos homens então mandou a vítima parar o carro e entregar o dinheiro que estava com ela. Eles fugiram a pé e não foram localizados pela polícia até a publicação desta reportagem. O caso foi atendido pela Guarda Civil.

SEMÁFORO. Na madrugada desta sexta-feira (8), um homem de 26 anos teve R$ 700 levados em um assalto. O crime aconteceu às 2h na Avenida Monte Castelo, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. A vítima foi abordada em um semáforo por dois indivíduos armados com facas. Eles também pegaram o celular do homem e o jogaram no chão, danificando-o. Ninguém foi preso.