Mulher tem carro furtado enquanto votava em Santa Bárbara

Uma mulher de 50 anos teve o carro furtado enquanto votava neste domingo (30), na Escola Estadual Irene de Assis Saes, no Jardim são Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste. O veículo, um Fiat Uno, foi recuperado momentos depois pela PM (Polícia Militar).

De acordo com informações da vítima, por volta de 9h, ela parou seu carro no estacionamento de um supermercado, na Rua Tupiniquins, próximo à escola. Após cerca de 20 minutos, depois de votar, retornou e não encontrou mais o carro no local onde havia deixado.

Os policiais, acionados pela vítima, fizeram buscas e localizam o suspeito a cerca de um quilômetro do local onde o crime tinha acontecido. De acordo com a companhia, ele é conhecido nos meios policiais por furto. O homem estava com uma bateria de carro nas mãos.

Durante interrogatório, ele confessou ter usado uma chave micha para ter acesso ao Uno e foi conduzido ao plantão policial, onde recebeu a autuação em flagrante por furto. O carro foi devolvido à mulher.