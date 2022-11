Mulher nega entregar celular para marido e é agredida em Santa Bárbara

Uma mulher de 42 anos teve o dedo lesionado após negar entregar o celular ao marido de 38 anos, depois uma discussão na residência do casal, no Jardim Dainese, em Santa Bárbara d’Oeste, no último domingo.

A vítima informou à Polícia Civil que chegou em sua residência após o turno de trabalho, encontrou com o marido e depois fechou a porta do quarto para dormir, como de costume. Ela ouviu um barulho e, após abrir a porta, percebeu que seu companheiro tentava abri-la, pois alegou que precisava pegar algo no quarto.

O homem alegou que queria pegar o celular dela, mas ela negou e voltou a trancar a porta de novo. O suspeito chutou a porta, conseguiu abri-la e tentou pegar o celular das mãos da vítima. O marido chegou a lesionar um dos dedos dela e, após pegar o celular e verificar que não tinha nada, continuou a xingá-la.

Devido à confusão, os filhos de 5 e 16 anos acordaram. Inconformada com a situação, a mulher saiu de casa e decidiu procurar a polícia e pedir a medida protetiva para afastamento do agressor, pois afirma que pretende se separar e não é a primeira vez que tem problemas com o marido por conta de ciúmes.

O caso foi registrado e será apurado pelas policiais civis da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) da cidade.