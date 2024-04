Mulher morre atropelada na SP-306, em Santa Bárbara, e motorista foge do local

Uma mulher de 55 anos morreu neste domingo (21) após ser atropelada na Rodovia Luís Ometto (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista responsável pelo acidente não prestou socorro e fugiu do local. A vítima foi identificada como Nilda Oliveira Santos, moradora do Jardim Europa.

Este é ao menos o segundo atropelamento fatal na região no fim de semana. Em Americana, um homem nu morreu atropelado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) na noite deste domingo.

De acordo com o registro policial, a GCM (Guarda Civil Municipal) informou ter sido solicitada para comparecer na Rodovia Luís Ometto, em uma rotatória próximo ao Aterro Municipal, para atender um caso de atropelamento que teria ocorrido por volta das 18h30.

Quando os guardas chegaram ao local, uma equipe da CCR AutoBAn estava preservando o local e o Corpo de Bombeiros já tinha constatado o óbito.

A vítima Nilda Oliveira Santos – Foto: Reprodução/Redes sociais

Peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil também atenderam a ocorrência e confirmaram que a causa foi atropelamento, segundo o boletim de ocorrência. O motorista não prestou socorro e fugiu do local do acidente.

A vítima foi identificada momentos mais tarde, quando seu irmão procurou o Plantão Policial do município para relatar que a pessoa atropelada era Nilda.

Ele contou que, momentos antes do acidente, sua irmã estava em uma chácara com o namorado e, após uma discussão com ele, deixou o ambiente.

Preocupados com o desaparecimento, familiares e amigos souberam de um atropelamento e procuraram a Polícia Civil.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido identificado ou se apresentado à polícia. Um boletim de ocorrência de homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente foi registrado no Plantão Policial do município. As investigações serão conduzidas pelo 1° DP (Distrito Policial).

O velório começa às 11h30 desta segunda-feira (22), no Cemitério Parque dos Lírios, e o sepultamento será no mesmo local, às 17h.