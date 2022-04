Mulher morre após motorista perder o controle e cair com carro no Córrego Mollon

Motorista do veículo, de 34 anos, aparentava estar alcoolizado segundo a PM - Foto: Claudeci Junior - O Liberal

Uma mulher de aproximadamente 40 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (27), após o carro ao qual ela estava, um Celta, cair no Córrego Mollon, entre a avenida Santa Bárbara e a Norte-Sul Vereador Antônio Carlos de Souza, em Santa Bárbara d’Oeste. O motorista do veículo, de 34 anos, aparentava estar alcoolizado segundo a PM e foi socorrido ao Pronto Socorro Afonso Ramos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta de 3h, a PM (Polícia Militar) foi chamada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal. No local os policiais encontraram a Unidade de Resgate que informou que a mulher já estava sem vida. Ela foi arremessada para fora do carro, acertando a cabeça e rosto nas pedras do córrego.

Ainda segundo o registro policial, o motorista seguia com o Celta pela Avenida São Paulo, sentido bairro centro, quando em uma rotatória para acessar a Avenida Norte-Sul Vereador Antônio Carlos de Souza, atingiu a guia da via e perdeu a direção do veículo.

Com o impacto, o carro caiu no Córrego Mollon e a mulher foi lançada para fora do veículo e bateu a cabeça e rosto nas pedras. Ela morreu no local. O motorista foi socorrido ao Pronto Socorro Afonso Ramos.

Aos PMs, o motorista relatou que a mulher era garota de programa e que ela tinha entrado em seu carro no bairro São Fernando momentos antes do acidente. Ele também não soube informar o nome da vítima. De acordo com a PM, o condutor do Celta tinha um cheiro forte de álcool. Ele forneceu sangue para exames laboratoriais.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 3° DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.