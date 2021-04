Mulher morre após bater motocicleta em traseira de caminhão em Santa Bárbara

Uma mulher de 38 anos morreu na tarde desta terça-feira (6) após bater a sua motocicleta na traseira de um caminhão de carga na Estrada Dr. Ernesto de Cillo, na zona rural de Santa Bárbara d’Oeste.

Grasiela Paulo Costa tinha 38 anos e trabalhava no Samu de Hortolândia – Foto: Facebook / Reprodução

A vítima, Grasiela Paulo Costa chegou a ser socorrida ao pronto-socorro Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Ela era moradora de Nova Odessa e trabalhava como técnica auxiliar de regulação médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Hortolândia

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão relatou que por volta de 15h50 seguia com seu veículo pela Rua Virgínia Betim Defavari e ao tentar cruzar para acessar a Estrada Dr. Ernesto de Cillo sentiu um forte impacto na traseira do caminhão.

Acidente aconteceu na Estrada Dr. Ernesto de Cillo – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ele parou o caminhão e viu Grasiela caída ao chão. A PM (Polícia Militar) e a equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionados. A mulher chegou a ser socorrida até o Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Nas redes sociais, colegas de trabalho do Samu prestaram homenagem a Grasiela. O órgão também emitiu uma nota de pesar.