Mulher grávida morre e outros dois são socorridos após desabamento de casa em Santa Bárbara

Vítima estava no quinto mês de gestação; marido e criança de colo também estavam no local, no bairro Nova Conquista

Imóvel foi interditado pela Defesa Civil - Foto: Rodrigo Alonso / Liberal

Uma mulher grávida morreu e outros dois, entre eles uma criança de colo, foram socorridos após o desabamento de uma casa de dois andares no bairro Nova Conquista, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quarta-feira (31).

Segundo Élio Douglas Marcolino Lima, tenente do Corpo de Bombeiros, a mulher, que estava no quinto mês de gestação, foi socorrida em parada cardiorrespiratória e levada em estado grave pelos bombeiros para o PS (Pronto-Socorro) Dr. Afonso Ramos.

Ela teve o óbito confirmado na unidade. A Secretaria Municipal de Saúde informou, em nota, que ela tinha 24 anos e já chegou sem vida ao PS.

A criança, um menino de 5 anos, teve um ferimento no rosto. Por sua vez, o marido da vítima, de 25 anos, não aparentava ter sofrido lesão. Mesmo assim, foi encaminhado ao Afonso Ramos, assim como a criança. Os dois foram levados ao PS pela ambulância do município.

O garoto, que é filho do casal, segue em observação na unidade com estado de saúde estável, de acordo com a Secretaria de Saúde.

O tenente apontou que, segundo os vizinhos, o imóvel estava em construção. O desabamento também atingiu a casa do vizinho, onde uma parede caiu, mas ninguém se feriu. As duas casas ficam no mesmo terreno. A Defesa Civil interditou o local.

Também houve um abalo na residência de cima, que apresentou trincas na parede. Porém, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil identificaram que a casa não corre risco de queda. O caso aconteceu na Rua Francisco Florentino de Souza.