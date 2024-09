Mulher fica gravemente ferida após ser esfaqueada pelo marido em Santa Bárbara

Uma jovem, de 26 anos, moradora do bairro Conjunto Habitacional Ângelo Giubina, em Santa Bárbara d’Oeste, ficou gravemente ferida na madrugada deste domingo (15), após ser atingida pelo marido com diversos golpes de faca. O agressor, de 35 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados por populares para atender a ocorrência e, ao chegarem no local, encontraram o suspeito caído na frente da casa da mulher com as roupas ensanguentadas e ferimentos na mão e no pé. Já a vítima foi localizada na garagem da residência com diversos ferimentos de faca.

Ao ser socorrida, a vítima relatou que ela e o marido estavam discutindo quando, por volta de 4h da madrugada, foi esfaqueada diversas vezes pelo acusado, que tentou fugir em seguida.

Um vizinho do casal relatou que ouviu pedidos de socorro e, ao averiguar a situação, viu o agressor pular em seu quintal e, em seguida, pular o muro em direção a rua, momento em que se feriu e ficou caído no local até a chegada da GCM (Guarda Civil Municipal).

Testemunha também relatou que o agressor saiu recentemente da cadeia e que as brigas entre o casal é algo constante.

A mulher então foi socorrida em estado grave ao Pronto Socorro Afonso Ramos e o agressor foi levado ao Hospital Santa Bárbara, onde permanece internado com escolta policial por conta de uma fratura no pé a espera de uma cirurgia.

Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara informou que a vítima deu entrada no PS Afonso Ramos em estado grave às 4h48. Ela foi entubada, estabilizada e transferida às 10h para Hospital Santa Bárbara, onde passou por uma cirurgia de urgência e segue internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O caso foi registrado no plantão policial do município, onde o delegado responsável autuou o agressor por por feminicídio tentado. Duas facas foram apreendidas e o suspeito será preso assim que receber alta do hospital.