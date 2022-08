Mulher escapa de assaltante que, frustrado, atira contra o veículo

Duas mulheres, ambas de 31 anos, foram vítimas de uma tentativa de roubo, no Parque do Lago em Santa Bárbara d’Oeste, na noite deste sábado (13). O ladrão chegou a atirar contra o carro em que as vítimas estavam após a motorista se recusarem a parar o veículo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 22h, as duas trafegavam com o carro pela Avenida Ruth Garrido Roque, quando um homem armado fez sinal para que elas parassem o veículo.

A motorista não obedeceu e acelerou. Neste momento, elas ouviram um barulho, porém continuaram o trajeto. Elas só pararam o carro posteriormente na casa de uma delas e notaram que o vidro traseiro estava estilhaçado.

A PM foi chamada, porém nenhum suspeito foi encontrado. As mulheres compareceram ao plantão policial para o registro dos fatos. O caso será investigado.