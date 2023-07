Mulher é retirada da casa do ex-namorado à força por policiais em Santa Bárbara

Uma mulher de 41 anos precisou ser retirada da casa do ex-namorado à força por policiais na noite de sábado (29), na Vila Linópolis, em Santa Bárbara d’Oeste. O homem, 36, apresentava sinais visíveis de agressão e ferimentos no peito.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi buscar a ex-namorada em um bar e, no caminho para a casa do homem, a mulher iniciou uma discussão com agressões verbais. Ao chegar na residência, a autora pediu para entrar a fim de pegar alguns pertences que ainda estavam lá.

Quando ambos se encontravam dentro da casa, a ex-namorada começou a agredir a vítima de forma violenta, com tapas e pontapés, e na sequência pegou uma faca para tentar cortar o homem — daí vieram os ferimentos no peito. Objetos da cozinha também foram quebrados. Para se defender, o rapaz empurrou a mulher, correu e acionou a PM.

A polícia teve dificuldade para retirar a ex da casa, já que ela resistiu. O homem relatou que estava sob constante ameaça e que “a ex tinha ligado mais de 50 vezes para ele”. Mesmo quando estava controlada pela PM, ela continuou a ameaçar o rapaz.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste e responderá pelo crime de lesão corporal.