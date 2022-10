Mulher é presa por tráfico de drogas no Nova Conquista, em Santa Bárbara

Indagada, a mulher disse que estava cuidando da casa e nega ser proprietária do imóvel e da droga encontrada no local

Uma mulher de 42 anos foi presa por tráfico de drogas no Nova Conquista, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta quinta-feira (20). Em depoimento, ela disse que cuidava do imóvel no momento da abordagem policial. Já o proprietário da residência não estava, entretanto, um inquérito policial será aberto contra ele para investigações.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 14h, policiais militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) faziam patrulhamento pelo Nova Conquista, quando foram informados de que um imóvel na Rua Padre Antônio Côrrea era utilizado como depósito para armazenamento de drogas.

Ao chegarem no local, não havia ninguém, então os militares voltaram ao patrulhamento e momentos depois retornaram à casa, alvo de denúncia.

Nesta segunda visita, os policiais encontraram uma mulher, que autorizou a entrada dos agentes. Dentro do imóvel foram encontrados dois tijolos de maconha, pesando 1.985 quilos, um caderno de contabilidade do tráfico, embalagens e R$ 11.861,85 em espécie, proveniente possivelmente do tráfico de drogas.

Drogas e mais de R$ 11 mil foram apreendidos em casa no Nova Conquista – Foto: 10° BAEP / Divulgação

Questionada sobre os entorpecentes, a mulher relatou que a casa assim como as drogas pertenciam a um homem. Ela contou ainda que o proprietário pediu que ela fosse ao imóvel “para ver o que estava acontecendo”, quando os militares chegaram.

Diante dos fatos ela foi conduzida ao plantão policial do município e autuada em flagrante por tráfico de drogas. Quanto ao responsável pela casa, um inquérito será aberto para apurar o seu envolvimento no caso.