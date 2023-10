Mulher alegou não ter condições financeiras para mantê-lo, por isso deixou ele amarrado no portão do CCZ

Uma mulher de 44 anos foi presa nesta quinta-feira (26), após abandonar um cachorro, da raça pastor belga malinois, no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Santa Bárbara d’Oeste. Segundo consta no registro, o animal de cinco estava desnutrido e a mulher alegou dificuldades financeiras para mantê-lo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 16h, a mulher foi ao CCZ, localizado no São Joaquim, e contou à agente de endemias que seu marido havia adotado o cachorro há uns seis meses e que, devido a dificuldades financeiras, não poderia ficar mais com o cão.

Cachorro foi abandonado em frente ao CCZ de Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Segundo o CCZ, ela foi informada de que o local, apesar de possuir um canil e um gatil, é utilizado para observação de animais agressores e/ ou portadores de zoonoses, mas não como abrigo de animais.

Apesar do esclarecimento, ao deixar o espaço, a mulher amarrou o cachorro no portão do CCZ e foi embora, motivo pelo qual a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada.

Os guardas então foram até o endereço da mulher, onde ela contou a mesma história, de que o marido pegou o animal e não tinham condições financeiras de ficar com ele. Foi constatado ainda, que o cachorro estava desnutrido.

A mulher foi levada ao plantão policial, onde foi autuada em flagrante por praticar ato de abuso a animais, crime com pena prevista de 2 a 5 anos de prisão, multa e proibição da guarda.

Questionado, o CCZ reafirmou a função do órgão em desenvolver as ações e programas de vigilância das zoonoses, tais como o controle da raiva, leishmaniose, esporotricose, toxoplasmose, dentre outras.

Explicou ainda que o espaço não funciona como abrigo de animais, mas que, no momento, manteve o cachorro no local para avaliação veterinária e destino adequado.