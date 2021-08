Mulher é presa por embriaguez ao volante após bater contra caçamba e poste

Durante a abordagem, ela se jogou no chão diversas vezes e ainda desacatou os policiais

Uma mulher foi presa por embriaguez ao volante, resistência e desacato, após bater o veículo contra uma caçamba e depois em um poste, na Rua José de Alencar, em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu no fim da noite deste sábado.

A equipe da Polícia Militar foi acionada via sistema para atender um acidente de trânsito, sem vítimas. Ao chegarem no local, os policiais foram informados pela motorista que ela teria batido com seu carro modelo Nissan March contra uma caçamba e, na sequência, em um poste.

Ela disse à equipe que tinha ingerido bebida alcoólica, mas se negou a realizar o teste do etilômetro, mais conhecido como teste do bafômetro, e também se negou a coletar o material hemático. Ela, porém, foi encaminhada pelos policiais ao Instituto Médico Legal (IML) de Americana, onde foi atendida por uma médica legista, que constatou que ela estava bêbada.

De acordo com registro policial, durante toda a abordagem e ocorrência, a mulher ofendeu a equipe e se jogou no chão por diversas vezes.

Desta forma, ela foi encaminhada ao Plantão Policial, onde foi presa em flagrante pelos crimes de embriaguez, resistência e desacato.