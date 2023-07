Mulher é presa após furtar whisky e chocolates em Santa Bárbara

Cliente viu o momento em que a mulher colocou os itens na bolsa e avisou o gerente do local, que acionou a GCM

Mulher escondeu itens na bolsa e, ao sair do local, pagou apenas pelos pães para não levantar suspeita - Foto: Divulgação - GCM

Uma mulher de 40 anos foi presa neste sábado (15), após furtar duas garrafas de whisky e sete barras de chocolate, de um supermercado, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo informações da GCM (Guarda Civil Municipal), por volta de 18h, a mulher estava no supermercado, na Avenida do Comércio, e colocou dentro de sua bolsa duas garrafas de whisky e sete barras de chocolates. A ação foi flagrada por uma cliente, que ao ver o furto, avisou o gerente do estabelecimento comercial. Na sequência o funcionário chamou a GCM.

Ainda segundo a corporação, a mulher passou pelo caixa e pagou apenas pelos pães que havia comprado para não levantar suspeitas dos funcionários.

Depois de deixar o mercado, a suspeita foi abordada pelos guardas na calçada do supermercado e, durante revista, os patrulheiros encontraram dentro da bolsa os chocolates e as garrafas de destilados.

A detida foi levada ao plantão policial da cidade e lá o delegado responsável deliberou pela prisão em flagrante por furto.