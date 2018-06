Mulher é presa ao tentar acessar conta de outro cliente

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante ao tentar acessar remotamente uma conta que pertencia a outro cliente, em Santa Bárbara d’Oeste. A vítima seria o Cartório do 1° Tabelião de Notas do município. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (20), na agência Bradesco da Rua Dona Margarida, no Centro. O Plantão Policial registrou o crime como estelionato.

De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita apresentou ao banco uma solicitação de liberação para acesso remoto da conta-corrente do Cartório do 1° Tabelião de Notas da cidade. Contudo, como os funcionários da agência conhecem os representantes que acessam essa conta, desconfiaram da mulher.

Foi feito o contato com o Cartório e, após constatação que nenhum funcionário havia sido designado a ir até o banco nessa ocasião, a Guarda Civil foi chamada. Enquanto isso, a suspeita foi mantida no banco. Ao ser questionada pelos guardas, ela disse que havia sido contratada por uma mulher em São Paulo para aplicar o golpe, e que receberia R$ 1 mil pelo serviço.

A suspeita não passou mais informações sobre a suposta contratante e foi apresentada ao Plantão Policial, onde recebeu voz de prisão. Foto: Arquivo / O Liberal

EMPRÉSTIMO

Um técnico em química de 20 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, teve um prejuízo de R$ 1.368 ao cair em um golpe de falso empréstimo. Ele viu um anúncio da empresa Bem Melhor em um site, no endereço www.creditopreaprovado.com. O técnico entrou em contato com a empresa e iniciou as transações.

A representante disse que para a liberação do dinheiro seria necessário apresentar dois imóveis de fiadores ou o depósito da primeira parcela do empréstimo, no valor de R$ 470. A vítima fez a transferência e recebeu a informação que precisaria depositar mais R$ 898, referentes às taxas de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e TAC (Taxa de Abertura de Crédito), valor que seria estornado com a liberação do empréstimo.

O técnico realizou mais essa transferência, mas desconfiou quando recebeu o pedido para depositar R$ 798 para pagamento da taxa de cartório. Ele quis desistir da transação, mas foi informado que os valores só seriam devolvidos entre 30 e 90 dias. Os depósitos foram feitos na segunda-feira (18), mas a vítima registrou o boletim de ocorrência nesta quarta-feira.