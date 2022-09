Mulher é detida após furtar loja de roupas em shopping de Santa Bárbara

Uma mulher de 46 anos foi autuada por furto, após tentar levar duas peças de roupas de uma loja do Tivoli Shopping, no Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quarta-feira (28). Segundo funcionários, esta não seria a primeira vez que a indiciada tenta cometer o crime.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta de 19h30, a suspeita entrou na loja, pegou duas blusas de R$ 39,90 cada e fez o pagamento no Caixa. Na sequência continuou pelo departamento e apanhou nove peças para provar.

Após 30 minutos no provador saiu e deixou as peças no setor específico, deixando o estabelecimento comercial. Porém, um fiscal de loja, ao conferir as peças notou que a mulher tinha deixado as blusas compradas anteriormente e ido embora com uma camisa social de R$ 159,90 e uma calça no valor de 199,90, que não foram pagas.

O fiscal, junto com o segurança do shopping, abordou a mulher no interior do shopping. Indagada ela negou o furto, disse que tinha se confundido com as peças e, durante os esclarecimentos, passou mal e foi preciso chamar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Os funcionários da loja procuraram o plantão policial e relatam sobre o ocorrido. Afirmaram também que há um ano a mulher vai à loja, pega diversos produtos para despistar os vendedores e tentar furtar. Por esse motivo, a equipe sempre fica em alerta com a sua presença, segundo os colaboradores.

O delegado plantonista deliberou pela prisão em flagrante por furto e arbitrou uma fiança de R$ 620, valor pago por uma familiar, e a mulher foi liberada para responder o crime em liberdade.