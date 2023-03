Mulher é amarrada durante roubo a residência em Santa Bárbara

Uma mulher de 44 anos foi amarrada durante um roubo que aconteceu em sua casa no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta terça-feira (14). O ladrão estava armado e fugiu com diversos itens do imóvel, além do carro da vítima, um Hyundai HB20.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 17h a mulher chegava de carro em sua casa, na Rua Vereador Benedito Atanaz, quando foi abordada por um homem armado, que anunciou o assalto.

Na sequência, ele obrigou a mulher entrar no imóvel e a amarrou em um dos cômodos. Depois fugiu com o carro dela, levando duas TVs, um micro-ondas, quatro celulares, duas escovas de pentear e um secador.

Um vizinho soltou a vítima e ela foi até o plantão policial registrar a ocorrência. O caso foi apresentado como roubo no plantão policial e será investigado pela Polícia Civil.

Até a publicação desta reportagem, o suspeito não tinha sido localizado.