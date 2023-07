Mulher é agredida pelo namorado, revida e ambos acabam presos em Santa Bárbara

Delegada determinou a prisão do homem por violência doméstica e da mulher por lesão corporal

Um casal acabou preso neste domingo (2), após os dois se agredirem durante uma discussão no Dona Regina, em Santa Bárbara d’Oeste. Eles foram liberados após o pagamento da fiança.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 19h30, a PM foi chamada para atender um caso de briga dentro de uma residência, na Rua Gabriel Pereira de Brito.

Ao chegarem no endereço, os militares viram um homem de 50 anos na garagem, que contou que a namorada estava trancada no banheiro de sua casa.

Os policiais foram ao cômodo e a mulher, de 39 anos, abriu a porta após os policiais se identificarem. A vítima relatou que momentos antes, depois de uma briga entre os dois, motivada por ciúmes, o namorado a agrediu com socos e pancadas na cabeça contra o chão. Ela revidou, o agrediu e conseguiu fugir para o banheiro, onde ficou trancada até a chegada dos policiais militares.

Já o homem confirmou a briga e disse que a mulher o mordeu e arranhou depois da discussão.

Os dois passaram por atendimento médico no Pronto-Socorro Afonso Ramos e depois foram conduzidos ao Plantão Policial do município. A delegada responsável determinou pela prisão em flagrante do homem por violência doméstica e da mulher por lesão. Os dois foram liberados após pagarem fiança.