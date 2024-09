Mulher é agredida pelo marido enquanto segurava a filha de seis meses no colo, em Santa Bárbara

Uma mulher de 39 anos foi agredida pelo marido com uma “voadora” e um soco na região da cabeça, na noite deste domingo (29), em Santa Bárbara d’Oeste. No momento da agressão, ela segurava a filha de seis meses no colo. O agressor ficou preso.

Segundo relatos da vítima em boletim de ocorrência, no sábado (28), o seu marido de 25 anos saiu da casa onde moram, no Jardim das Orquídeas, e trancou a mulher e a filha para fora da residência. As duas foram acolhidas por uma vizinha.

Já no dia seguinte, no domingo (29), ao voltar para casa, por volta de 20h, o agressor viu que a esposa estava na residência da vizinha, entrou e a agrediu com uma voadora e um soco enquanto ela segurava sua filha de seis meses no colo.

Em seguida ele voltou para sua casa e, com uma faca, danificou diversos itens do imóvel. Ele ainda voltou para a rua com faca em mãos e ameaçou de morte a mulher e os vizinhos, que conseguiram contê-lo até a chegada da PM (Polícia Militar).

Na delegacia, a mulher relatou que já teve medida protetiva contra o marido e que queria representar criminalmente contra ele, que foi preso e autuado em flagrante.