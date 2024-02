Mulher é agredida pelo ex, reage e o atinge com pedaço de madeira

Homem detido ainda alegou ser do PCC e ameaçou os policiais na delegacia

Uma mulher de 35 anos foi atingida com um soco no rosto pelo ex-marido na frente da casa dela, no Parque Zabani, em Santa Bárbara d’Oeste, neste sábado (17). Para se defender, a vítima pegou um pedaço de madeira que achou na rua e acertou o agressor na cabeça.

O homem foi detido pela Polícia Militar na frente da casa da vítima e levado à delegacia de plantão. Enquanto a ocorrência era registrada, ele alegou que era do PCC (Primeiro Comando da Capital) e ameaçou os policiais, pois afirmava que a prisão dele era uma covardia.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, um pouco mais cedo, a mulher esteve na mesma delegacia a trabalho, onde auxiliou no trabalho de limpeza e, quando retornou para casa, encontrou com o ex-companheiro, que estava no portão.

Ele passou a ofendê-la e depois partiu para as agressões, mas a vítima resistiu, acertou o ex na cabeça com um pedaço de madeira e ligou para a Polícia Militar.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Quando os policiais chegaram, o suspeito ainda estava na frente da casa da vítima. O homem estava aparentemente sob efeito de bebida alcoólica.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Levado ao plantão policial, ele passou a desacatar os policiais e a fazer as ameaças, alegando ser do PCC.

O suspeito foi autuado em flagrante por violência doméstica, lesão corporal e ameaça. Em seguida, ele foi levado à Cadeia Pública de Sumaré, onde ficou até ser apresentado à audiência de custódia.