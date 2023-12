Mulher é agredida com soco na boca por ex-companheiro, em Santa Bárbara

Vítima recebeu atendimento no PS Edison Mano, em Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Uma operadora de caixa de 41 anos, moradora do Jardim Santa Alice, registrou boletim de ocorrência no plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste, após ser agredida pelo ex-companheiro com um soco na boca. O caso aconteceu na noite deste sábado (9), por volta de 20h.

A vítima relatou ter mantido união estável com o agressor durante um ano, que o relacionamento estava conturbado devido aos ciúmes dele e que já estavam separados há 4 ou 5 meses. Mas, aproveitando uma abertura na portaria do condomínio por outro morador, o homem invadiu o apartamento da vítima e chegou a agredi-la com um soco na boca.

A mulher foi atendida no PS Edson Mano e, na saída do local, percebeu que os quatro pneus de seu carro haviam sido furados. Ela solicitou as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha (11.340/06), para que o homem seja impedido de se aproximar ou fazer contato. O indivíduo não foi preso.