Um homem de 54 anos foi preso nesta sexta-feira após ser pego na cama de uma mulher vítima de violência doméstica. Segundo consta no boletim de ocorrência, após a mulher, de 59 anos, ser agredida, ela foi atendida na Casa Abrigo em Santa Bárbara e, ao retornar para sua casa, encontrou com o agressor em sua residência. Ela estava sob escolta da GCM (Guarda Civil Municipal) que prendeu o suspeito por descumprimento de medida protetiva.

Segundo o boletim de ocorrência, os guardas foram à casa de acolhimento com o objetivo de escoltar a vítima no retorno à sua residência, no entanto, ao chegarem no local, a mulher encontrou com o agressor dormindo em sua cama.

Como já havia uma medida protetiva decretada pela Justiça contra o agressor, ele foi preso em flagrante por descumprimento e levado ao plantão policial do município e, em seguida, foi encaminhado à Cadeia de Sumaré.