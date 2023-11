Carros estavam no estacionamento e nas proximidades do supermercado Pague Menos

Uma mulher danificou pelo menos cinco veículos no estacionamento e nas proximidades do supermercado Pague Menos do Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta sexta-feira (10), por volta das 10h30.

Segundo a PM (Polícia Militar), de posse de um objeto não informado, mediante ameaça, ela exigiu dinheiro no caixa do estabelecimento e também de outras pessoas que estavam no local.

Sem sucesso, a mulher saiu do supermercado e começou a danificar os veículos, quebrando os vidros com um objeto que, conforme o LIBERAL apurou, seria uma barra de ferro. A PM se dirigiu até o local e, após receber informações sobre as características da suspeita, conseguiu detê-la.

Nesse momento, de acordo com a corporação, ela estava ferida, motivo pelo qual foi socorrida e passaria por atendimento médico.

Na sequência, o caso será registrado na delegacia, onde a Polícia Civil vai identificar quais crimes foram cometidos e tomará as medidas cabíveis.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da rede Pague Menos comunicou que na manhã desta sexta-feira aconteceu um incidente em sua loja localizada na avenida da Amizade, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a assessoria, uma pessoa entrou nas dependências da unidade, teve um surto psicótico e, na sequência, deixou as instalações.



A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Não houve feridos.

Nota enviada traz ainda que a Rede de Supermercados Pague Menos se colocou à disposição das autoridades para colaborar com o andamento da tratativa.