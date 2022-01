Mulher dá à luz dentro de loja de utilidades em Santa Bárbara

Bebê nasceu de 24 semanas e foi levado com a mãe ao Hospital Santa Bárbara

Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz a um menino prematuro dentro do banheiro de uma loja de utilidades, na região do Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quarta-feira (29). A mãe e o bebê foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros do município.

Segundo informações da corporação, por volta de 19h30 a equipe recebeu um chamado para atender uma gestante que estaria em trabalho de parto dentro do Shopping das Utilidades na Rua da Agricultura.

Mulher deu à luz dentro do Shopping das Utilidades na Rua da Agricultura – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Quando chegaram no local, a mulher já tinha dado à luz a um menino. Ele nasceu prematuro, com 24 semanas de gestação.

Os dois foram levados ao Hospital Santa Bárbara para cuidados médicos. Segundo informou a unidade de saúde, a mãe a o recém- nascido estão bem.

O LIBERAL esteve no estabelecimento comercial na tarde desta sexta-feira e o gerente Fábio Feliciano relatou que a mulher entrou no espaço para trocar moedas e em seguida foi ao banheiro para o trabalho de parto. Pela descrição dos funcionários, eles acreditam que trata-se de uma moradora de rua.

“Foi tudo muito rápido, a responsável da noite ligou me contando, mas nem deu tempo de vir pra cá e os bombeiros chegaram. Ficamos surpresos, a gente sempre ouve falar que aconteceu em algum lugar, mas nunca imaginávamos que ocorreria aqui na loja”, contou o gerente surpreso com o fato.