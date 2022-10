Mulher aciona a polícia após ser ameaçada de morte por vizinho

Homem usou uma haste com uma faca amarrada de cada lado para ameraçar a vizinha - Foto: Divulgação

Um homem de 41 anos foi detido após ameaçar a vizinha de morte em Santa Bárbara d’Oeste na madrugada desta segunda-feira (17). À polícia, ele justificou que a mulher tinha lhe roubado R$ 8 milhões em pedras preciosas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 6h, a PM (Polícia Militar) foi chamada por uma moradora do Jardim Icaraí, informando que seu vizinho tinha lhe atormentado durante toda a noite e ainda feito ameaças de morte.

Os militares se dirigiram ao endereço e lá encontraram com o suspeito. Ele estava com uma haste, que tinha uma faca em cada extremidade. Ao ver os policiais, ele jogou o item no chão. Segundo a PM, o homem apresentava fala desconexa.

Questionado, o indivíduo relatou que a vizinha de 43 anos tinha roubado R$ 8 milhões em pedras preciosas, entre ouro e prata. Ele porém não conseguiu comprovar as acusações.

Diante da situação, todos foram levados ao plantão policial. O homem foi liberado após prestar depoimento, mas segue como investigado. Já a vítima foi orientada quanto ao prazo decadencial para representar criminalmente contra o agressor e um boletim de ameaça foi registrado no plantão policial.