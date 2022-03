Mulher aceita ajuda para fazer depósito e perde R$ 9 mil em Santa Bárbara

Caso aconteceu na agência do Banco do Brasil no Centro de Santa Bárbara; golpista não foi localizado

Uma mulher de 51 anos foi vítima de um golpe dentro da agência do Banco do Brasil, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, ao receber “ajuda” de um homem que acreditava ser funcionário do banco, na manhã deste sábado (5). Ela perdeu R$ 9 mil em três saques no valor de R$ 3 mil cada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi ao banco para realizar um depósito e aceitou a ajuda de um homem. Ele foi descrito pela vítima como branco, cabelos lisos e vestindo calça e camisa sociais.

Ela disse não ter desconfiado do rapaz porque ele já estava auxiliando outros clientes do banco e aparentava trabalhar no local. O suposto funcionário pediu à vítima que inserisse a digital no caixa para realizar a transação.

Ela percebeu que tinham sido sacados R$ 9 mil da sua conta, mas quando se deu conta de que havia sido vítima de um estelionato, o homem que ofereceu ajuda já não estava mais no banco.

Ela acionou a Polícia Militar, que foi até o local. Os policiais, porém, não conseguiram localizar o suspeito e depois das buscas conduziram a vítima para a delegacia.