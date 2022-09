Mudança em horário de concurso da Prefeitura de Santa Bárbara causa confusão

Candidatos aguardam em frente a local de aplicação da prova do concurso da Prefeitura de Santa Bárbara - Foto: Divulgação

O concurso público realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, neste domingo (25), teve confusão. Candidatos reclamaram que não foram informados da alteração do horário das provas e do fechamento dos portões, adiantado de 9h para 8h. Segundo a prefeitura, a mudança havia sido divulgada na sexta-feira anterior, dia 23. A Polícia Militar precisou ser acionada.

O processo foi realizado para a seleção para as funções de fiscal de posturas municipais e agente de administração, fiscal de transportes e comprador. O concurso é de responsabilidade da empresa Iudis (Instituto Universal de Desenvolvimento Social), contratada pela prefeitura.

Moradora de Nova Odessa, Carla Manzato, de 40 anos, relatou ao LIBERAL que chegou em um dos locais do concurso, a FAM (Faculdade de Americana), pouco depois das 8h para fazer a prova de fiscal de posturas municipais. No entanto, encontrou os portões fechados.

“Eu fiquei até 11h30 para tentar resolver o problema, mas a única coisa que nos falaram foi que enviaram um e-mail avisando sobre a mudança, mas ninguém recebeu”, comentou.

Ainda de acordo com a candidata, havia pessoas de São Paulo e outras cidades da região aguardando do lado de fora da faculdade para tentar realizar a prova. “Um grupo foi até à delegacia para fazer um boletim de ocorrência. É um absurdo tudo isso”, disse Carla.

Medidas

A prefeitura informou à reportagem, na manhã desta segunda-feira (26), que vai avaliar as medidas que serão tomadas.

A administração municipal ressalta que a realização do concurso público é de responsabilidade da empresa contratada. O edital completo e todas as alterações foram publicadas no site da empresa e da prefeitura, e divulgadas por releases e redes sociais, no último dia 23, segundo a administração.

A FAM explicou que apenas cedeu o espaço da instituição para a realização do concurso público para a prefeitura. A faculdade reforça que não tem nenhuma ligação com a empresa responsável pelo concurso em questão.

A reportagem tentou contato com a Iudis, responsável pela aplicação da prova, na manhã desta segunda-feira, mas até a publicação desta reportagem, não havia conseguido retorno.