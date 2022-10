MPT recebe mais uma denúncia de coação eleitoral em Santa Bárbara

É o segundo caso no município e o quarto da Região do Polo Têxtil; um deles, no entanto, foi arquivado por falta de provas

O MPT (Ministério Público do Trabalho) de Campinas recebeu, nesta terça-feira (25), mais uma denúncia de possível coação eleitoral no ambiente de trabalho na cidade de Santa Bárbara d’Oeste. É o segundo caso no município e o quarto da RPT (Região do Polo Têxtil).

As denúncias foram feitas após o primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. São suspeitas de abusos por parte dos empregadores na tentativa de coagir os funcionários a votar em determinado candidato. Além de Santa Bárbara, os casos foram registrados em Nova Odessa e Sumaré.

Segundo o MPT, dos quatro inquéritos, um foi arquivado e outros três estão em fase de instrução. E como as investigações estão em curso, não é possível passar detalhes das denúncias, bem como os nomes das empresas.

Com relação ao inquérito arquivado, um procurador do Trabalho foi até a empresa, em Santa Bárbara, e conversou com quatro funcionários, sendo dois deles integrantes da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e um ligado ao sindicato da categoria. Nenhum deles confirmou o assédio eleitoral.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Ao chegar no estabelecimento empresarial, antes de se identificar na recepção, o procurador notou e tirou uma fotografia do quadro de avisos existente no local no qual constava, dentre outros informativos, o referente ao segundo turno das eleições de 2022. Por meio dele, a empresa reforçava seu código de Ética e Conduta Empresarial, proibindo a propagação de posicionamentos políticos e qualquer tipo de campanha nas dependências…”, traz trecho do relatório de arquivamento.

Assédio ou coação eleitoral no trabalho é qualquer prática de intimidação, ameaça ou humilhação no intuito de influenciar ou manipular o voto, o apoio, a manifestação e orientação política de trabalhadores.

O empregador que praticar o assédio eleitoral pode ser penalizado, tanto na esfera trabalhista como na esfera criminal, pois os artigos 299 e 301 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) definem como crime a prática, podendo resultar em pena de reclusão de até quatro anos.