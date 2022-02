MP vai negociar acordo com motorista que causou acidente que matou pastor em Santa Bárbara

O Ministério Público vai negociar um acordo de não persecução penal com o motorista investigado por atropelar e matar o pastor Jhonnatan Richer Guimarães, de 28 anos, no bairro Mollon IV, em Santa Bárbara d’Oeste, no dia 30 de dezembro de 2020. Uma audiência sobre o acordo está marcada para o dia 11 de março.

Jhonnatan Guimarães foi morto no acidente, em dezembro de 2020 – Foto: Reprodução / Facebook

Caso o acordo seja oficializado, o motorista poderia cumprir medidas alternativas para reparar o ocorrido e se tornar isento de ser processado criminalmente, desde que cumpridas as condições negociadas.

O advogado Marcel Giuliano Schiavoni, que representa a família do pastor, foi procurado pelo LIBERAL, mas não quis comentar sobre o caso. A reportagem não conseguiu contato com o advogado do motorista.

Jhonnatan morreu no final de 2020 após ser atropelado por um homem que perdeu o controle de uma caminhonete Toyota Hilux e invadiu uma barraca de pastel acertando o pastor, antes de bater carro contra um poste.

Jhonnatan foi a única vítima do acidente, que terminou com outras sete pessoas feridas.

Antes de invadir o estabelecimento com a Hilux, o motorista chegou a bater em outro veículo e em uma moto, que estava estacionada na rua.

Indiciado pelo crime de homicídio culposo, a defesa alega que o motorista bebeu um pouco de álcool antes do episódio, mas que não estava embriagado ao volante. A perda do controle do carro, segundo o investigado, se deu por conta de uma mistura de remédios para hipertensão e diabetes que o levaram a ter uma labirintite.

Motorista da Toyota Hilux invadiu uma barraca de pastel acertando o pastor – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

Testemunhas afirmaram, porém, que o motorista tinha sinais de embriaguez e que não conseguia falar e nem demonstrar reação após ter atropelado as pessoas.

No exame toxicológico feito pelo IML (Instituto Médico Legal), constatou que o motorista apresentava 0,4 g/L de álcool, quantidade inferior aos 6 decigramas previstos no Código de Trânsito Brasileiro que indicam que o condutor está com a capacidade psicomotora alterada para dirigir.

O laudo foi contestado pelos advogados da vítima que entenderam que o tempo entre o acidente e o da coleta do exame (foram quatro horas do atropelamento ao pedido do exame pelas autoridades), somado aos possíveis medicamentos tomados pelo investigado, podem ter influenciado no resultado final apresentado pelo IML.