MP-SP cobra explicações sobre evento religioso na Câmara de Santa Bárbara

Simpósio "Vida e Família" aconteceu no último dia 17; Procuradoria Jurídica da Casa disse que encontro não foi religioso

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) enviou ofício, nesta terça-feira (28), pedindo explicações sobre mais um evento, que seria religioso, realizado na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, no último dia 17.

Na ocasião aconteceu o Simpósio “Vida e Família”, promovido pela Rede Nacional Pró-Conservadora, em parceira com a Escola do Poder Legislativo Barbarense e organização da Associação Pró-Vida e Família de Santa Bárbara d’Oeste.

Durante evento foram discutidos temas em defesa da vida sob a ótica cristã – Foto: Câmara de Santa Bárbara/Divulgação

Durante o evento foram discutidos temas de “Defesa da Vida sob a Ótica Doutrinária Cristã”, com palestras do bispo Dom Devair Araújo da Fonseca, da Diocese de Piracicaba e do padre José Eduardo de Oliveira e Silva, de Osasco.

A iniciativa fez parte da preparação para a 2ª Marcha em Defesa da Vida e Família, que está agendada para o dia 13 de outubro, em consonância com a Semana do Nascituro.

O promotor de Justiça de Santa Bárbara, Leonardo Romano Soares deu prazo de 15 dias para que o presidente da Casa, Paulo Monaro (PSD) e a Procuradoria Jurídica se manifestem sobre os responsáveis pela autorização da realização do evento nas dependências da câmara.

Resposta

A Procuradoria Jurídica da Casa Legislativa informou, em nota, que a alegação não se sustenta, “pois o evento é de natureza não religiosa e com o objetivo de discutir tema de interesse da sociedade civil relacionado a defesa da vida e da família, dentro do eixo de atividades da Escola do Poder Legislativo Barbarense voltado aos temas relevantes da comunidade.”

“O evento foi devidamente aprovado em processo administrativo, na câmara, que nesse momento está elaborando a resposta aos questionamentos do promotor de Justiça e espera que a denúncia seja arquivada”, finaliza em nota.

OUTROS CASOS

No início de maio, o mesmo promotor solicitou explicações sobre um evento ecumênico que ocorreu na Casa, no dia 13 de março, com padre Agnaldo Moreira da Silva e o pastor Elinaldo Pita.

No encontro com vereadores e servidores, os religiosos deram bênçãos às atividades desenvolvidas na sede do Legislativo e a novos funcionários.

Na mesma época, o Ministério Público já tinha entrado como uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) pedindo a retirada da obrigação de falar “sob a proteção de Deus” na abertura das sessões da câmara, enfatizado que o País é laico.

A iniciativa foi acatada pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).