MP entra com ação para derrubar frase religiosa nas sessões de Santa Bárbara

O MP (Ministério Público) entrou com uma ação de inconstitucionalidade no TJ-SP (Tribunal de Justiça) para derrubar frases religiosas na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste. O motivo seria que antes da abertura de cada sessão é dito “Sob a proteção de Deus.”

O procurador-geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubbo defende que não compete ao Poder Legislativo municipal criar preferência por determinada religião.

“A norma que limita as relações entre Estado e a igreja é reflexo do direito fundamental à liberdade religiosa (artigo 5º, VI, da Constituição Federal) que compreende os direitos de ter religião e não ter religião e de ver respeitados esses direitos, e descende da dignidade e das liberdades fundamentais da pessoa humana”, cita trecho do documento.

“Além de vulnerar os princípios mencionados, viola a laicidade do Estado, uma vez que esse deve se manter neutro, não podendo favorecer religiões ou desfavorecê-las, em respeito a todos os que compartilham de alguma fé e a todos que não compartilham de qualquer”, completa Mário Luiz.

Já o procurador da câmara barbarense, Guilherme Gullino Zamith destaca que o parágrafo teve sua tramitação legislativa nos termos definidos pela Lei Orgânica local, sendo norma interna da câmara instituída na redação original do regimento interno.

Ele cita ainda que a simples previsão da expressão “sob a proteção de Deus” para abertura das sessões não infringe aos preceitos constitucionais e tampouco tem a capacidade de afastar a laicidade do Estado e o respeito a quaisquer outras crenças ou falta dela. Guilherme pediu a improcedência do pedido.

O LIBERAL procurou o presidente da câmara, Paulo Monaro (MDB), por meio da assessoria da Casa, mas não obteve resposta até fechamento desta matéria.