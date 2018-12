MP desiste de buscar assassino de guarda

O MPE (Ministério Público Estadual) de Santa Bárbara d’Oeste pediu à Justiça, no final de novembro, que arquive o inquérito policial que investigou o assassinato do guarda municipal Laerson José Caixeta, de 47 anos, que ocorreu em 2015. Ele foi atingido por três tiros efetuados por um homem que usava capacete, enquanto fazia um “bico” como segurança em um supermercado no Jardim Vista Alegre.

Câmeras de segurança do estabelecimento gravaram toda a ação do bandido, que ainda roubou a arma do patrulheiro antes de fugir. A vítima estava arrumando os carrinhos de compras, quando o assassino chega em uma motocicleta e anuncia o assalto gritando “perdeu, perdeu”. Quando o guarda pôs a mão nas costas para sacar a pistola, acabou foi baleado. Foto: Arquivo / O Liberal

Ele chegou a ser socorrido para ao pronto-socorro Edison Mano, mas não resistiu. Caixeta estava na corporação há mais de 20 anos.

Segundo a Promotoria, a Polícia Civil não conseguiu identificar o criminoso e não há mais diligências (procedimentos de investigação) que possam ser realizadas no inquérito. “Nenhuma testemunha presencial reconheceu o autor do crime e as informações passadas pela testemunha protegida, que não é presencial, não foram confirmadas por outros elementos de investigação”, declarou o promotor Rodrigo Aparecido Tiago, através da assessoria de imprensa do MP.

A investigação do caso ficou a cargo do 3º Distrito Policial de Santa Bárbara, que não tinha delegado titular na época do crime. Segundo a SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública), o inquérito foi relatado (concluído) sem autoria em janeiro deste ano. “Diversas diligências foram realizadas na ocasião, além da análise de imagens, oitivas de testemunhas, familiares e amigos, e da investigação de cada elemento apresentado por elas”, afirmou em nota.

O arquivamento proposto pelo MP ainda precisa ser homologado pela juíza Camilla Marcela Ferrari Arcaro. Se isso ocorrer, a investigação só pode ser reaberta com o aparecimento de “novas provas” que indiquem o autor. Por lei, crimes de homicídio prescrevem em 20 anos.

Família

Um ano após o crime, a filha do guarda municipal – que pediu para não ser identificada – deu entrevista ao LIBERAL. Ela temia pela segurança da família, já que o suspeito estava solto. “A gente só sabe que a Justiça falha quando acontece próximo da gente. A gente se apega em Deus, que é o que dá para fazer. Esperamos que pelo menos um dia seja resolvido, mas pelo jeito que anda, acho que não”, afirmou, na época.