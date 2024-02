MP denuncia motorista acusado de causar acidente fatal na SP-304 após briga de trânsito

A vítima do acidente na SP-304 Guilherme Vilalva, de 23 anos - Foto: Reprodução

O Ministério Público apresentou denúncia por homicídio contra um homem de 33 anos acusado de matar um motoboy após uma colisão na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, em dezembro de 2022. O acidente fatal, que matou Guilherme Vilalva de Souza, de 23 anos, teria ocorrido após uma discussão entre os dois.

O caso foi marcado por uma reviravolta, já que a linha inicial de investigação da Polícia Civil apontava para um crime de homicídio culposo (sem intenção de matar) na direção de veículo automotor, agravado pelo fato de que o motorista que causou o acidente estava bêbado e não prestou socorro. A Promotoria, no entanto, entendeu que se tratou se um homicídio com intenção de matar.

A ação sobre a morte do motoboy tramita na 2ª Vara Criminal de Santa Bárbara sob segredo de justiça, devido a um pedido da defesa do motorista, que alegou razões de segurança. Após o caso, a casa do motorista chegou a ser apedrejada. Ele também teria sido ameaçado. Por conta disso, a reportagem optou por não publicar o nome do acusado.

Na versão inicial, apresentada no dia da ocorrência, o motorista do carro afirmou que seguia no quilômetro 136 da SP-304, na região da Estrada do Barreirinho, quando a moto em que estava Guilherme mudou de faixa repentinamente. Com isso, ele teria atingido a traseira da motocicleta e derrubado a vítima.

Ainda na versão inicial, o motorista disse que chegou a parar o veículo, um Ford Focus, no acostamento, mas decidiu sair do local após a chegada de outros motociclistas, por medo de ser agredido. As agressões acabaram ocorrendo pouco tempo depois, quando o motorista foi encontrado pelos motociclistas no bairro São Francisco.

No entanto, a família de Guilherme apontou indícios de uma versão diferente para o episódio. A morte do motoboy teria ocorrido após uma discussão entre ele e o motorista, pouco antes. Esta discussão teria sido presenciada por uma testemunha, que foi ouvida pela polícia, confirmou a versão e identificou os veículos envolvidos. Após a discussão, Guilherme teria sido perseguido pelo motorista e, na SP-304, atingido intencionalmente.

O motorista chegou a ser preso após o acidente, mas foi solto e responde ao caso em liberdade. Caso fosse julgado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no CTB (Código de Trânsito Brasileiro), a pena poderia variar entre 5 e 8 anos.

Entretanto, após os novos indícios, no último dia 9, o Ministério Público considerou o caso como um crime “cometido por motivo fútil” após uma “discussão banal de trânsito” e optou por denunciar o motorista por homicídio doloso (com intenção de matar), com três agravantes e com pena que pode variar de 12 a 30 anos de prisão.

Neste caso, ao invés de ser julgado por um juiz, o episódio poderá parar no júri popular. Para isso, o juiz responsável terá de concordar com a acusação da Promotoria e determinar o julgamento pelo tribunal do júri. Ainda não há previsão para que isso ocorra.

Na denúncia apresentada à Justiça, o MP também pede que a condenação também inclua um valor mínimo a título de indenização para a família de Guilherme.

Em nota, o advogado Dinael de Souza Machado Júnior, que representa a família de Guilherme, afirmou que “todas as providências necessárias continuarão sendo tomadas, até que ocorra a correta e definitiva responsabilização criminal do acusado”. A defesa do motorista não se manifestou.

Colaborou Cristiani Azanha