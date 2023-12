O MP (Ministério Público) denunciou César Francisco Moranza Júnior, 53, pelo assassinato da sua ex-namorada, Fernanda Silva Bim, 44, de Hortolândia, e do filho dela, Maurício Silva, 24.

Os corpos das vítimas foram localizados no início de outubro, em um canavial próximo à Usina de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste.

Fernanda e seu filho, Maurício, foram sepultados no final de outubro – Foto: Marcelo Rocha / Liberal 21.10.2023

Ele também vai responder por ocultação de cadáver, tentativa de homicídio contra a ex-sogra, de 67 anos, e furto.

O primo dele, Aristides Moranza Neto, 39, vai responder por ocultação de cadáver. Ambos permanecem presos.

O advogado Yago Saraiva de Souza, que defende os réus, informa que no caso de César vai aguardar o fim da investigação para definir a linha da defesa.

“No caso de Aristides, pedimos a revogação da prisão preventiva, pois ele responde ‘somente’ por ocultação de cadáver, cuja pena é de até três anos, e dessa forma não tem os quesitos para a manutenção de prisão. Diante da negativa, entraremos com novo recurso para colocá-lo em liberdade”, explicou.

A promotora Mariana de Melo Saraiva Marangoni considerou que os crimes contra Fernanda e Maurício foram praticados com emprego de meio cruel, já que os ferimentos descritos são compatíveis com tortura, evidenciados pela separação de membros e partes do corpo, submetendo as vítimas a intenso e desnecessário sofrimento.

O crime contra a ex-sogra também foi praticado com emprego de meio cruel, “uma vez que os golpes profundos na cabeça com o uso de objeto cortante impuseram à vítima prolongado sofrimento”, enfatizou a promotora.

O duplo homicídio ocorreu no início de outubro. O corpo de Maurício foi encontrado em estado avançado de decomposição, sem as pernas, em um canavial de Santa Bárbara.

Já o corpo de Fernanda foi achado na mesma região, após o ex-namorado se entregar à polícia, confessar os crimes e indicar a localização.

A vítima também estava em avançado estado de decomposição e não possuía mais as pernas e os braços. César ainda teria furtado o carro de Fernanda.

Na mesma época ele teria invadido a casa da idosa, agredida com socos e golpes com um pedaço de granito.

Ela foi localizada somente no dia seguinte pelo filho, que a encontrou no sofá. A idosa passou por atendimento e teve alta.