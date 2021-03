MP dá prazo para acerto de repasses para cooperativas de reciclagem

O Gaema (Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente), de Piracicaba, braço do Ministério Público, deu cinco dias para que a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste regularize os repasses dos meses de janeiro e fevereiro desse ano para as cooperativas de reciclagem da cidade.

O LIBERAL revelou nesta quinta que as prestadoras do serviço estão sem contrato com a administração desde janeiro e que receberam, pela última vez, em dezembro do ano passado. A prefeitura confirmou nesta quarta que estava finalizando o contrato para realizar o pagamento.

No ofício, enviado para o executivo na quarta, a promotora do Gaema, Alexandra Facciolli Martins, revelou que o município ainda não comprovou a assinatura do vínculo que garantirá o repasse mensal de R$ 40 mil para as cooperativas “Juntos Somos Mais Fortes” e Recicoplast.

A promotora informou que aguarda a resposta da prefeitura para definir medidas. Questionada, a assessoria do executivo barbarense não respondeu até o fechamento desta edição.