MP arquiva denúncia sobre evento religioso na Câmara de Santa Bárbara

Durante evento foram discutidos temas em defesa da vida sob a ótica cristã - Foto: Câmara de Santa Bárbara/Divulgação

O promotor de Justiça Leonardo Romano Soares pediu o arquivamento da denúncia sobre a realização de um evento de cunho religioso no dia 17 de maio, na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste. O encontro, denominado “Seminário Cristão, Vida e Família”, com o tema “Defesa da vida e família sob a ótica doutrinária cristã”, supostamente violaria a laicidade do Estado.

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) levou em consideração a resposta da câmara sobre o evento, que estaria em conformidade com o eixo de atividades da Escola do Poder Legislativo Barbarense, já que na ocasião foram discutidos temas como aborto e proteção da família.

A câmara ainda disse que não se tratou de um culto ou prática religiosa, pois a Casa, por intermédio da Escola do Legislativo, poderia fomentar a discussão de temas importantes à sociedade.

Outra justificativa aceita pelo MP foi a de que o evento proposto pela Rede Nacional Pró-Conservadora está ancorado em uma lei municipal que trata do dia do nascituro e da semana de defesa e promoção da vida, e que, inclusive, passou pelo crivo da Procuradoria Legislativa da Câmara.

Convidados

A reunião ocorreu em espaço aberto ao público no plenário da câmara, e foi divulgada no site da Casa e gravada. O evento teve palestras do bispo Dom Devair Araújo da Fonseca, da Diocese de Piracicaba, e do padre José Eduardo de Oliveira e Silva, de Osasco.

“Os temas estavam previamente definidos e tinham pertinência com valores, interesses e direitos previstos e disciplinados em vários níveis pela ordem jurídica (vida, família, nascituro). Por fim, o evento não tinha alguma ligação direta e imediata com data oficial ou celebração litúrgica, segundo a doutrina católica. Assim, globalmente, o evento passou no teste da razoabilidade”, cita o promotor, no documento de promoção de arquivamento.

Para Soares, não houve violação ao conjunto de valores e princípios protegidos pela ordem jurídica porque o evento não foi anunciado como religioso e, sob pretexto de realizar um encontro de debate livre de ideias, não se transformou em um ato dessa natureza.

“O fato de religiosos terem participado do debate e os temas serem discutidos sob perspectiva ideológica predominantemente cristã católica não tornam o evento religioso porque a forma como desenvolvidos os trabalhos não buscou emular rituais religiosos e o debate não buscou fazer proselitismo (catequese) de crenças religiosas”, completou o promotor.