Motorista que matou pastor atropelado não estava embriagado, aponta exame

Exame apontou que o motorista que atropelou e matou um pastor em Santa Bárbara d’Oeste não estava embriagado. O resultado vem quatro meses após o crime ocorrido no Mollon, permitindo a conclusão do inquérito policial instaurado pelo 2° DP (Distrito Policial), responsável pela área.

Caminhonete bateu em poste após atropelar pastor (destaque) em Santa Bárbara – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal e Reprodução / Facebook

Segundo nota divulgada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) ao LIBERAL nesta quarta-feira (5), o inquérito foi concluído e relatado à Justiça.

“A autoridade policial analisou os laudos periciais e apontou que não há indícios de embriaguez por parte do motorista”, informou a pasta. Definido no inquérito como investigado, o motorista segue solto.



A reportagem questionou se o motorista foi indiciado e se houve pedido de prisão preventiva, mas a SSP não respondeu a estes questionamentos.

Casado e pai de dois filhos, Jhonnatan Guimarães, de 28 anos, foi morto após uma caminhonete invadir o quiosque no Mollon no final da tarde de 30 de dezembro. Ele era pastor na Igreja Plena Paz, no Jardim Guanabara, em Americana.



O motorista, de 54 anos, que dirigia uma caminhonete Toyota Hilux, atingiu uma motociclista, atravessou o quiosque e bateu em um poste que fica ao lado do Parque dos Jacarandás.



Além do pastor e da motociclista, mais três pessoas ficaram feridas. Testemunhas afirmaram que o veículo estava em alta velocidade. Após o acidente, o motorista não saiu do carro, ficou sem prestar socorro, e parecia embriagado, e não conseguia se comunicar.

Na delegacia, ele alegou que teve um mal súbito e que toma remédios controlados. A reportagem não conseguiu contato com o motorista.

Conforme noticiado pelo LIBERAL, a investigação do atropelamento estava parada, aguardando o laudo de amostra de sangue do motorista, enviada ao IML (Instituto Médico Legal) na noite do atropelamento, mas o resultado ainda não tinha sido juntado ao inquérito.



Em nota enviada no fim de abril, a SSP afirmou que “ a autoridade policial indiciou o autor por homicídio culposo e lesão corporal culposo na direção de veículo automotor. O inquérito foi encaminhado ao Fórum com pedido de prazo para conclusão das diligências”.

Na época, investigador do 2° DP que não quis ser identificado informou que o motorista ainda não havia sido indiciado.