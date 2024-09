Motorista que matou motociclista em acidente é condenado a 8 anos de prisão em Santa Bárbara

O Tribunal do Júri de Santa Bárbara d’Oeste condenou, nesta segunda-feira (23), Marco Aurélio Stazite a oito anos de prisão em regime fechado por homicídio com dolo eventual. Em junho de 2014, ele bateu de frente com a moto pilotada por Milene Cristina Suci, de 24 anos, após dirigir embriagado e sob efeito de entorpecentes, na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

A defesa de Marco Aurélio disse que vai recorrer. Ele teve o mandado de prisão decretado, mas segue foragido. O julgamento ocorreu no fórum da cidade.

Milene Cristina Suci tinha 24 anos quando morreu – Foto: Arquivo Pessoal

Segundo o promotor Rodrigo Aparecido Tiago, do Ministério Público, o motorista assumiu o risco de conduzir seu veículo com excesso de velocidade, na rodovia movimentada e mesmo após o alerta de amigos, que estavam no veículo com ele. O acidente ocorreu no km 140, próximo ao acesso a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

De acordo com a denúncia do Ministério Público, ele dirigia pelo acostamento quando, ao retornar para a via, bateu em um caminhão, capotou e colidiu de frente com a motocicleta conduzida por Milene.

Devido ao impacto, Milene foi arremessada em direção a um caminhão. A jovem chegou a ser socorrida ao Hospital Santa Bárbara, mas não resistiu.

Também ficaram feridos um rapaz que estava na garupa de Milene, o réu e dois passageiros do carro. Eles passaram por atendimento e sobreviveram. Os ocupantes do caminhão saíram ilesos.

Revolta

A mãe de Milene, Ana Maria Manoel Suci, acompanhou o júri e afirmou que os sonhos da filha foram interrompidos.

“Minha filha era professora, mas decidiu prestar concurso para trabalhar na Fundação Casa de Piracicaba. No dia do acidente estava a caminho do treinamento, pois estava feliz em realizar seu sonho de trabalhar com jovens infratores. Uma parte de mim morreu com ela”, desabafou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Os advogados Wesley dos Santos Leite, Vanessa Gomes de Oliveira Ribeiro e Rodrigo Samuel Zanata, que representaram Marco Aurélio, afirmaram que irão e pedir um novo júri, pois entenderam que a sentença não ocorreu de acordo com as provas no processo.