Motorista que causou morte de ciclista diz que não se recorda do acidente

O motorista de um Fiat Mobi, que atropelou e matou o ciclista Ivan Gerage Amorim, de 42 anos, na madrugada desta sexta-feira (4), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste, prestou depoimento à Polícia Civil. Ele afirmou que não se recorda do acidente, explicando que ouviu um barulho e parou para saber o que tinha acontecido.

Durante o seu depoimento, o condutor afirmou ainda que, após alguns metros, parou próximo a outro carro que estava no acostamento, quando teria sido informado pelas ocupantes deste veículo de que havia acabado de atingir um ciclista.

Fiat Mobi e a bicicleta envolvidos no acidente passarão por perícia – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

O motorista afirmou ainda que ficou em estado de choque e não conseguiu se aproximar da vítima, mas permaneceu no local até a chegada do resgate do Corpo de Bombeiros.

Já as duas testemunhas que presenciaram o acidente também foram ouvidas pela Polícia Civil e afirmaram que, quando ocorreu o acidente, o ciclista estava no acostamento, próximo à vegetação, e que a bicicleta tinha sinalização de LED.

De acordo com elas, possivelmente o motorista dormiu, pois quando invadiu o acostamento ele não freou e atingiu a vítima.

O inquérito policial sobre o caso está sendo conduzido pelo delegado Antonio Donizete Braga como homicídio culposo (sem intenção) na direção de veículo automotor. O condutor responderá em liberdade pelo caso.

O carro do motorista e a bicicleta foram apreendidos e serão periciados pelo IC (Instituto de Criminalística) de Americana.