Motorista que atropelou idosas em Santa Bárbara se apresenta à polícia

A motorista que atropelou duas idosas de 86 e 90 anos no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, no último sábado (8), se apresentou à Polícia Civil, nesta terça-feira (11). Investigadores procuravam por ela, que fugiu do local do acidente.

A investigada é uma mulher de 44 anos, que se apresentou com um advogado ao 1º DP (Distrito Policial) da cidade.

Segundo o investigador Alexandre Branquinho, que trabalha no caso, a identificação foi possível após uma informação de uma testemunha, que informou que a mulher é dona de um bar próximo ao local do acidente.

O carro dela, um Fiat Palio, estava guardado na casa de familiares, no bairro Cidade Nova. O veículo tinha marcas no para-brisa e passou por perícia, mas não foi apreendido.

As duas idosas estão internadas. Elas foram atropeladas no final da tarde de sábado, no cruzamento das ruas Floriano Peixoto e Sebastião Franchi, no Centro, quando iam para a igreja. Uma câmera de segurança flagrou o atropelamento. O veículo estaria em alta velocidade.

Após o acidente, a motorista do veículo fugiu. As idosas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Unimed, em Americana.

Segundo o boletim de ocorrência, a idosa da 90 anos apresentava trauma na cabeça, além de fratura na perna direita. A outra vítima também sofreu traumatismo craniano leve e fratura na bacia. Ambas permanecem internadas e deverão passar por cirurgias.

A Polícia Militar localizou um serralheiro de 37 anos, que seria o passageiro do veículo. Ele alegou que tinha conhecido a motorista em um bar e estariam a caminho de um motel quando o acidente aconteceu. Depois, a condutora saiu do carro e fugiu. No entanto, não chegou a comentar outros detalhes sobre a identidade da mulher.