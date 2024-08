Motorista perde controle e capota carro na SP-304, em Santa Bárbara d’Oeste

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do veículo saiu ileso

Veículo ficou capotado no canteiro central da SP-304 – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

O motorista de um Ford EcoSport, que seguia no quilômetro 134, da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo ao Distrito Industrial de Santa Bárbara d’Oeste, no sentido Piracicaba, perdeu o controle, derrubou uma placa de sinalização de trânsito e capotou neste sábado (24).

Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), que atuou na ocorrência, apesar do susto, o condutor do veículo saiu ileso. O carro ficou no canteiro central até ser removido ao pátio e não foi necessário interditar nenhuma das faixas da rodovia.