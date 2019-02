Motorista morre em acidente na Bandeirantes em Santa Bárbara

Foto: Polícia Rodoviária - Divulgação

Um homem de 33 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, dia 6, no KM 132 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste. Diego Furlan Escobar Gimenes estava em um Toyota Etios que atravessou o canteiro central e atingiu um Volkswagen UP. O motorista do segundo veículo sofreu ferimentos leves.

A colisão aconteceu por volta das 8h30, na pista norte da rodovia. No momento da colisão, a chuva era intensa. Técnicos do Instituto de Criminalística realizaram a perícia no local do acidente. As causas serão investigadas pela Polícia Civil.

Segundo a concessionária AutoBan, os veículos ficaram no canteiro durante o atendimento às vítimas e não houve congestionamento.