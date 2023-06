Motorista é mantido como refém por cinco horas durante roubo de carga

Um motorista de 37 anos foi rendido na Rodovia Luís Ometto (SP-306), em Iracemápolis, e ficou refém de assaltantes por cerca de cinco horas , na noite desta quarta-feira (7). A vítima foi obrigada a entrar no carro dos bandidos e um deles foi para o caminhão, que estava carregado com 50 toneladas de soja, avaliadas em mais de R$ 118 mil.

Depois de um tempo, a vítima foi libertada e, após caminhar por algum período, chegou em um bar, próximo à subestação de energia elétrica, às margens da mesma rodovia, mas já em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista trafegava na rodovia, quando foi rendido por ocupantes de um veículo sedan prata, que o forçaram a parar. Segundo a vítima, dois bandidos colocaram um capuz na sua cabeça e o obrigaram a entrar no carro dos criminosos.

Segundo consta na ocorrência, os assaltantes transitaram com a vítima por um longo período até que, em determinado momento, a soltaram ainda na rodovia. Assim que o condutor do caminhão foi solto, ele caminhou por algum tempo até encontrar um estabelecimento, onde pediu ajuda.

Um responsável da empresa onde trabalha foi comunicado do assalto e, com auxílio do rastreador que tinha no veículo, conseguiu localizar o caminhão na mesma rodovia, mas já sem a carga

O caso foi registrado no plantão policial como roubo de carga, mas a polícia ainda não tem pistas sobre os suspeitos.