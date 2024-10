Motorista é condenado a 8 anos por atropelar e matar pastor em pastelaria, em Santa Bárbara

O caso aconteceu no dia 30 de dezembro de 2020, na Rua José Jorge Patrício - Foto: Arquivo/Liberal

A 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara d’Oeste condenou na última sexta-feira (18) o motorista Wilson Braga de Souza, 58, a oito anos de reclusão por ter atropelado pelo menos três pessoas que estavam em uma pastelaria no Mollon, em dezembro de 2020. Entre as vítimas estava o pastor Jhonnathan Richer Guimarães, que morreu por traumatismo cranioencefálico, aos 28 anos.

Ao LIBERAL, a defesa de Wilson, representada pela advogada Maryna Manfrim, disse que a decisão deixou de considerar “importantes elementos subjetivos relativos ao réu” e que será interposto um recurso.

“A defesa buscará a reforma da decisão com base em aspectos que atenuam a responsabilidade penal do réu, particularmente a presença de doenças pré-existentes, que influenciaram diretamente sua conduta e o resultado considerado criminoso”, completou.

Além desse processo, Wilson já foi condenado pela 1ª Vara Cível de Americana, em agosto deste ano, a pagar à família do pastor uma indenização por danos morais, no valor de R$ 150 mil, além de pensão mensal.

O caso aconteceu no dia 30 de dezembro de 2020, na Rua José Jorge Patrício.

Por meio de imagens de câmeras de segurança é possível ver que o acusado perdeu o controle de uma caminhonete Toyota Hilux e atropelou sete pessoas, que estavam sentadas em mesas do estabelecimento.

Uma das vítimas foi Jhonnathan, que não resistiu aos ferimentos. Por sua vez, das outras seis pessoas atropeladas, duas representaram contra Wilson por lesão corporal.

Antes de invadir a pastelaria, o motorista também bateu em um Renault Clio e em uma motocicleta.

No momento do acidente, o acusado alegou que sofreu um “apagão” enquanto dirigia e que não estava sob efeito de álcool. Porém, posteriormente, Wilson afirmou ter tomado duas latas de cerveja horas antes.

Defesa

Durante o processo, a defesa do motorista argumentou que não há qualquer prova que ele estaria em alta velocidade, que o homem é acometido por patologias há anos, como diabetes, labirintite e hipertensão, e por isso teve um mal súbito no momento do acidente.

No entanto, a juíza Camilla Marcela Ferrari Arcaro, da 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara, acolheu os argumentos da denúncia feita pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) em fevereiro de 2023.

Ela justificou que os estragos demonstram a alta velocidade e que a presença de álcool, ainda que em pequena quantidade, afetou a capacidade de dirigir do homem.

“Estivesse circulando atento e com cuidado, o acusado conseguiria obedecer as regras de trânsito e evitar as colisões. Não há que se falar em mal súbito do acusado, muito menos que ele tenha causado o acidente por caso fortuito. Não há sequer indício de prova que o acusado ‘apagou’ no momento do acidente.”

Wilson foi condenado a oito anos de reclusão por homicídio na direção de veículo automotor e duas vezes por lesão corporal. Por não ter precedentes, ele poderá cumprir a pena em regime semiaberto e recorrer em liberdade.

O motorista ainda terá de pagar indenizações de cinco salários mínimos para a família de Jhonnathan e dois salários mínimos e meio para cada vítima que sobreviveu e representou.