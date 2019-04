Motorista desvia rota para levar passageira até hospital

O motorista do transporte municipal Juarez Batista Miranda, de 51 anos, desviou a rota do ônibus que dirigia em Santa Bárbara d’Oeste na manhã desta segunda-feira. Ao chegar no cruzamento entre as ruas Prudente de Moraes e Duque de Caxias, no Centro, não seguiu rumo ao Terminal Urbano como deveria. O profissional se distanciou 900 metros do itinerário – em vez de reclamações, ouviu elogios dos passageiros do ônibus.

Foto: Marina Zanaki - O Liberal.JPG

A mudança se deu por um bom motivo. Miranda havia sido procurado por um passageiro que contou que sua esposa estava passando mal e pediu que a levasse até o Pronto-Socorro Edison Mano. Prontamente, o motorista mudou a rota e levou a mulher até a unidade de saúde.

Chegando lá, encontraram uma viatura do Corpo de Bombeiros, que retirou a passageira de dentro do ônibus em uma maca. Questionado se em algum momento teve dúvida se mudaria a rota para ajudar a passageira do ônibus, Miranda conta que nem pensou sobre o assunto.

“Qualquer motorista teria a mesma atitude. O pessoal tem visão que motorista é uma pessoa grossa, e a gente não é assim, a gente é humano. Lógico que temos nossas falhas como qualquer profissão. O mínimo que a gente pode fazer é tratar as pessoas bem, para que tratem a gente bem também”, disse o profissional ontem.

Ele destacou os treinamentos recebidos no Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), onde a cada cinco anos recebe reciclagens sobre direção defensiva, meio ambiente e também primeiros socorros.

Motorista há 19 anos, Miranda disse que esta foi a primeira vez que vivenciou uma situação parecida. Profissional, sabe até quanto tempo o “desvio” o atrasou: 13 minutos. “O principal não é a rota, é o bem-estar dos passageiros. Quando cheguei no Terminar tentei me desculpar com os passageiros, mas eles falaram esse gesto todo mundo deveria ter em mente, ajudar o próximo”, contou. “Fico pensando como ela está. Conheço ela e o marido de vista só, vi uma pessoa chamando ela de ‘Bia’”, disse.

SEM RESPOSTA. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste foi questionada sobre os atendimentos prestados e se a mulher já recebeu alta, mas não houve resposta. A reportagem também esteve no ponto onde o casal embarcou, na Vila Rica, mas não conseguiu contato com a passageira.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste, uma equipe estava em frente ao Pronto-Socorro quando foi chamada. Quatro bombeiros providenciaram a montagem da maca e a mulher foi transportada até a entrada da unidade de saúde.