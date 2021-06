Motorista de veículo que atingiu e matou motociclista na Ernesto de Cillo estava embriagado

O motorista de 45 anos, que dirigia o veículo que atingiu e matou o motociclista Alef Adriano Dune, de 27, na Estrada Ernesto de Cillo, em Santa Bárbara d´Oeste, estava embriagado. O resultado do laudo sai mais de um mês após o ocorrido e foi informado pelo 3º DP (Distrito Policial), responsável pelo caso.

O motorista, que negou estar embriagado após o ocorrido, vai depor nesta quarta-feira (2) e será indiciado pelos crimes de embriaguez ao volante e homicídio culposo na direção de veículo automotor. A informação foi confirmada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

Alef tinha oficina em seu sítio – Foto: Reprodução – Facebook

Alef, que tinha uma oficina de motos, no Sítio Ipeúna, na zona rural, faleceu após colidir com um Monza, na altura do Jardim Santa Rita, na noite de 24 de abril. Alef foi socorrido até o hospital, mas não resistiu.

O condutor do carro disse à polícia que ao fazer a curva, teve sua frente interceptada pela moto e não teve tempo hábil para desviar. O homem alegou que o trecho da estrada é “ermo, mal sinalizado e com pista estreita”, aponta o registro policial.

Na ocasião, ele negou ter consumido bebida alcoólica e foi até o hospital para realizar exame de sangue.

Conforme noticiado pelo LIBERAL na época, um familiar contou que Alef chegou a alertar o irmão sobre a situação perigosa da estrada no dia em que morreu.

Ernesto de Cillo tem sido palco de acidentes – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha viu o Monza fazer uma ultrapassagem e colidir frontalmente com a moto, que vinha no sentido contrário, na mão correta.

Outra testemunha, um homem de 23 anos, que conduzia um veículo ultrapassado pelo Monza, falou ao LIBERAL na época.

“Passou bem rápido, há pelo menos 90 km/h. Falta iluminação, sinalização, mas, ali, foi imprudência. Nos ultrapassou onde não podia e acertou o rapaz que vinha na mão correta”, disse.

Na época, foi o segundo acidente fatal da estrada no mês e a prefeitura disse que analisava números para tomar medidas. Depois de três semanas, quando pelo menos cinco vereadores cobraram, o Executivo reagiu.

“A equipe de engenharia de trânsito da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil elabora um projeto que visa melhorar as condições de tráfego na rodovia”, informou, em 20 de maio.