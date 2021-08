Motorista de aplicativo jogado para fora do carro em assalto fará cirurgia no rosto

Motorista foi levado para o Afonso Ramos, de onde foi transferido para hospital em Mauá – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O motorista de aplicativo de 53 anos que foi assaltado, agredido e jogado para fora do carro, na madrugada deste sábado (7), em Santa Bárbara d’Oeste, vai passar por uma cirurgia no rosto nesta terça-feira (10).

Dois homens de 21 anos, suspeitos de cometer o crime, foram presos pela GCM (Guarda Civil Municipal), que presenciou a cena do motorista sendo arremessado para fora de seu veículo e foi atrás

Ele teve o rosto desfigurado pelas agressões sofridas e com a queda ao ser arremessado. Familiar da vítima relatou que o motorista foi enforcado e agredido antes de ser arremessado para fora do veículo pelos ladrões.

Depois de jogar a vítima para fora do carro, os ladrões bateram o carro e tentaram fugir a pé, mas acabaram detidos.

O motorista foi socorrido até o Pronto-Socorro do Afonso Ramos. Com os suspeitos foram apreendidos mais de 200 reais, quatro celulares e uma máquina de passar cartão.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Conforme apurado pela reportagem, a vítima foi transferida para a Santa Casa de Mauá e passará por cirurgia no rosto nesta terça-feira (10).

“Ele está muito machucado, com ferimentos no rosto e no pescoço. E está muito abalado emocionalmente, ele e a família toda. Nunca aconteceu isso com a gente, foi um baque para todos nós”, conta Aparecida Melo, de 44 anos, irmã da vítima.

Ao LIBERAL, a familiar do motorista revelou detalhes do assalto. “Um ficou atrás dele e outro do lado. O que estava atrás enforcava ele e o que estava do lado do passageiro batia nele. Tudo isso com o carro em movimento, ele dirigindo”, narra.

“Meu irmão pensou que ia morrer, um dos assaltantes falava para o outro enforcar ele até ele morrer. O pescoço dele estava todo preto, ele não conseguia engolir água”, diz a irmã.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O carro do motorista, recolhido ao pátio, foi encontrado com poças de sangue dentro, segundo os familiares. A vítima chegou a falar para os criminosos que levassem tudo e não o machucassem.

Ele é motorista de aplicativo há um ano. “Não sei se ele vai querer voltar a trabalhar como motorista, ele está muito abalado”, analisa Aparecida.

“Meu irmão estava trabalhando, você ver uma pessoa da sua família desfigurada é muito triste, não desejo para ninguém”, desabafa.

A reportagem questionou a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) sobre a prisão dos suspeitos e se eles teriam agido em outros crimes semelhantes na região, mas a pasta não respondeu esta questão.

A Prefeitura de Santa Bárbara afirmou que Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil “realizam ações ostensivas e preventivas, patrulhamento e vigilância das entradas e saídas do município, e o uso de tecnologia para combater a criminalidade na cidade”.

Filosofias do cotidiano no blog da Alessandra Olivato.

MAIS UM CASO EM SUMARÉ

Na noite deste domingo (8), a PM (Polícia Militar) prendeu em flagrante um homem de 20 anos, que havia assaltado um motorista de aplicativo na região do Matão, em Sumaré. O crime aconteceu na Avenida Emílio Bôsco.

A vítima foi abordada após uma corrida. Depois que o assaltante fugiu com o carro, o motorista contatou a esposa e a polícia e acionou o rastreador do veículo. Com a localização, o suspeito foi detido e reconhecido pela vítima.

Os crimes contra motoristas de aplicativos tem crescido na região nas últimas semanas.

Conforme noticiado pelo LIBERAL, pelo menos três motoristas de aplicativos foram assaltados em Americana só em julho.